Taliban'ın eski 'Ahlak Bakanı': El kesme ve ağır infazlar yeniden başlayacak

Taliban'ın kurucularından ve Afganistan'daki eski şeriat polisinin şefi olan Molla Nureddin Turabi, bir kez daha halka açık olmasa da idam ve el kesme cezalarını uygulayacaklarını söyledi.

"Dua, Rehberlik, Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı"nın 90'lı yıllarda başında bulunan Turabi, Associated Press'e verdiği söyleşide geçmişte Taliban'ın stadyumda kalabalıkların önünde gerçekleşen infazlarına yönelik eleştirileri reddederek dünyayı Afganistan'ın yeni yöneticilerine müdahale etmeye karşı uyardı.

Turabi, Kabil'de verdiği demeçte "Herkes stadyumdaki cezalar için bizi eleştirdi, ancak yasalar ve cezalar hakkında hiçbir şey söylemedik. Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söylemeyecek. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız” dedi.

"Dua, Rehberlik, Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı" Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle Kadın Bakanlığı yerine tekrar kurulmuştu.

'Bu kez kadın yargıç da olacak'

Turabi, bu kez kadınlar da dahil olmak üzere yargıçların davaları karara bağlayacağını, ancak Afganistan yasalarının temelinin Kuran olacağını söyledi. Aynı cezaların tekrar uygulanacağını ekledi.

"Ellerin kesilmesi güvenlik için çok gerekli" diyen şeriatçı isim Bakanlar Kurulu'nun kamu önünde ceza uygulanıp uygulanmayacağını araştırdığını ve "bir politika geliştireceğini" söyledi.

AP Turabi'nin kendilerine verdiği demeci bir kadın gazeteciye verdiğine dikkat çekti.

“Değiştik” diyen Turabi, şimdi Taliban'ın televizyona, cep telefonlarına, fotoğraflara ve videoya izin vereceğini söyledi çünkü "bu insanların ihtiyacı ve biz bu konuda ciddiyiz" ifadesini kullandı.

Taliban'ın medyayı mesajlarını yaymanın bir yolu olarak gördüğünü öne süren Turabi, “Artık yüzlerce kişiye ulaşmak yerine milyonlara ulaşabileceğimizi biliyoruz” dedi. Cezaların kamuoyuna açıklanması durumunda, caydırıcı etkiyi yaymak için insanların video veya fotoğraf çekmesine izin verilebileceğini de sözlerine ekledi.

Neler yapmıştı?

Turabi, Sovyetler Birliği ve sosyalist Afganistan'a karşı verdiği savaşta bir bacağını ve bir gözünü kaybetmişti.

Turabi, arabalardan müzik kasetleri koparmakla, yüzlerce metrelik tahrip edilmiş kasetleri ağaçlara ve tabelalara asmakla ünlüydü. Tüm devlet dairelerinde erkeklerin sarık takmasını istedi ve destekçilerine rutin olarak sakalları kesilmiş erkekleri dövmesi talimatı verdi. Bakanlığı sırasında spor yasaklandı ve askerlerin günde beş kez camiye gitmesi zorunlu ilan edildi.