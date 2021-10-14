Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Afganistan'da Taliban'ın kurduğu hükümetin dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki başkanlığındaki bir heyetin Türkiye'yi ziyaret etmek üzere yola çıktığı belirtildi.

'Çavuşoğlu' yerine 'Davutoğlu' dediler

Taliban hükümeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdulkahhar Balki tarafından yapılan açıklamada ziyaretin Türkiye Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine gerçekleşeceği açıklandı. Ancak Balki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adını 2009-2014 yılları arasında Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu ile karıştırdı.

Balki Taliban heyetinin Türk yetkililerle "ikili ilişkiler, ticaret, insani yardım ve hava ulaşımı çalışması ve göç konularını" görüşeceğini belirtti.

Bugün Türkiye'ye gelen Muttaki başkanlığındaki heyet geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve AB yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün yaptığı açıklamada "Önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kabil’e gitmeyi düşünüyoruz" demişti.