Taliban'dan 'Türkiye' açıklaması: Arzu etmezlerse diğer taraflarla iletişime geçebiliriz

AKP iktidarı Afganistan'da iktidarı ele geçiren cihatçı Taliban'a sıcak mesajlar göndermeye devam ederken, Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Sputnik'e konuşan Naim, Kabil Havaalanı'nın idaresi konusunda Türkiye'nin yardımlarına karşı olmadıklarını ancak başka ülkelerden de yardım isteyebileceklerini söyleyerek, şunları kaydetti: "Elbette havalimanı işletmeciliği ile ilgili teknik konularda yardımlar var ve bunları memnuniyetle karşılıyoruz. Kabil Havaalanı'ndaki teknik departmanda Türkler vardı, tabii isteselerdi kalıp çalışırlardı, yalnızca teknik kısımda... Kalırlar ve bize yardım ederlerse sorun yok. Arzu etmezlerse diğer taraflarla iletişime geçebiliriz."

Kabil Havaalanı'nda uçuşların yeniden başlamasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Naim, hedeflerinin hem ülke genelinde hem de diğer ülkelerle aralarında uçak seferleri başlatmak olduğunu dile getirdi. Taliban Sözcüsü, "Vilayetler ve iller arasında iç hat uçuşları var ve bunların, özellikle ticari anlamda yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Bu çok önemli ve bu uçuşların bir an önce yeniden başlaması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadesini kullandı.