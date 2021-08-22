Taliban'dan Pençşir'deki direnişe Rusya aracılığıyla diyalog mesajı

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın siyasi ofisinden bir temsilcinin Cumartesi günü büyükelçiliği ziyaret ettiğini ve kendilerinden Pençşir'deki direnişçilere siyasi bir mesaj iletmelerini istediğini söyledi.

YouTube kanalı Solovyev Live'dan yaptığı açıklamada Jirnov, Taliban'ın Rus diplomatlardan Pençşir'deki direniş merkezi liderlerine örgütün diyalog ve barışçıl çözüm istediği mesajını iletmelerini istediğini belirtti.

TASS'ın aktardığına göre Jirnov "Bizden Rusya'nın Pençşir liderlerine ve halkına şu mesajı iletmesini istediler: Taliban şimdiye dek Pençşir'e güç kullanarak girmek için tek bir girişimde bulunmamıştır. Grup duruma örneğin siyasi bir anlaşma ile barışçıl bir çözüm bulmayı umuyor, kan dökülmesini istemiyor ve diyalog amacına bağlı" dedi.