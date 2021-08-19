Lavrov: Taliban'a karşı direniş Pençşir Vadisi'nde yoğunlaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Afganistan'da Taliban'a karşı bir direnişin şekillenmekte olduğunu, Taliban'ın ülke topraklarının tamamını kontrol etmediğini söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile Moskova'da görüşen Lavrov, düzenlenen ortak basın toplantısında Afganistan'a ilişkin açıklamalarda da bulundu.

AFP'nin haberine göre Lavrov "Taliban Afganistan topraklarının tamamında kontrol sahibi değil" dedi. Lavrov "Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ile Ahmed Mesud'un direnişinin yoğunlaştığı Pençşir Vadisi'ndeki durumla ilgili haberler var" ifadesini kullandı.

Lavrov Afganistan'da kurulacak hükümet için tüm siyasi unsurların dahil olacağı kapsamlı bir diyalog çağrısını yineledi.