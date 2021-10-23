Taliban'dan kendisine karşı kurulan cepheye karşı açıklama

Eski hükümetin bir dizi yetkilisi ve cihatçı liderler kısa süre önce, Taliban'ın kurduğu İslam Emirliği'nden tepkilere yol açan "Afganistan İslam Cumhuriyeti Ulusal Direniş Yüksek Konseyi" adlı yeni bir siyasi hareketin kurulduğunu duyurdular.

Cihatçı bir lider olan Abdülrab Resul Sayyaf ve Cemiyet-i İslami'nin bir hizbinin lideri Atta Muhammed Nur, Facebook'ta ülkede bir dizi siyasi ana akım gruptan oluştuğunu söyleyerek yeni bir siyasi hareketin oluşumunu duyurdular. Yeni hareket, yaptığı açıklamada İslam Emirliği ile diyalog yoluyla bir anlaşmaya varmak istediklerini söyledi. Grup ancak İslam Emirliği, onlarla konuşmazsa silahlanacakaları konusunda uyardı.

İslam Emirliği sözcüsü Zabihullah Mücahid, yeni harekete tepki göstererek, Afganistan halkını direniş veya başka bir şey adına kimsenin tehdit edemeyeceğini söyledi. Mücahid, “Artık cephe oluşturmaya gerek yok. Cephe kuran hiç kimse iyi sonuç alamaz” dedi.

Konsey üyelerinin hangi ülkelerde yaşadığı bilinmemekle birlikte, Sayyaf liderliğinde kuruldu.