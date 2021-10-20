Taliban, intihar bombacılarının ailelerine bin lira verdi

Kendisini patlatan Taliban üyelerinin ailelerine 'İçişleri Bakanlığı' tarafından bin lira verilirken ayrıca arsa vaadinde bulunuldu.

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Taliban, geçmişte Afganistan'da düzenlediği intihar saldırılarının yürütücülerinin akrabalarına arazi sözü verdi.

Taliban'ın ilan ettiği İslam Emirliği'nin 'İçişleri Bakanlığı' sözcüsü Seyid, Hosti, intihar bombacılarının ailelerine parça toprak vaadi ve bin liranın biraz üzerinde ödül verdi.

Kabil'deki bir otelde intihar bombacılarının akrabalarının bir araya geldiği toplantıda konuşan Hosti, toplantının ayrıntıları hakkında sosyal medyadan da açıklamalarda bulundu.

'İçişleri Bakanlığı' sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın 'İçişleri Bakanı' Siracuddin Hakkani'nin Kabil'deki bir otelde toplanan onlarca bombacının aile ferletine ödül verdiğini söyledi.

Hakkani, intihar saldırılarında kendilerini patlatan cihatçılara atıfta bulunarak “şehitlerin ve fedailerin” fedakarlıklarına övgüde bulundu. Sözcüye göre Hakkani, onları “İslam'ın ve ülkenin kahramanları” olarak andı ve toplantının sonunda her aileye 10 bin afgani, (1.036 lira) dağıttı ve birer arsa sözü verdi.

Hosti, kalabalık bir oditoryumda akrabalarını kucaklayan, yüzü bulanık, Hakkani'nin fotoğraflarını paylaştı.

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