Taliban'dan 'Kadın öğrenciler üniversitede yüzlerini kapayacak' talimatı

Afganistan'da Taliban, özel üniversitelere giden kadınların kara çarşaf ve peçeyle yüzlerini kapatması talimatı veren bir genelge yayınladı.

Genelgede, ayrıca sınıfların cinsiyete göre ayrılması gerektiği belirtiliyor.

Taliban'ın eğitim yetkilileri tarafından yayınlanan genelgede, kadın öğrencilerin yalnızca kadın eğitimcilerin dersine girebileceği, böle bir imkân olmaması durumunda "iyi karakterli yaşlı bir erkeğin" dersine girebileceği ifade ediliyor.

Kadın ve erkeklerin ayrı giriş ve çıkış kullanmasının gerektiği talimatı verilen genelgede, kadınların bulunduğu sınıflarda derslerin erkeklerin derslerinden 5 dakika önce bitmesi gerektiği ve kadın öğrencilerin, erkeklerin binadan çıkmasına kadar bekleme odasında beklemesi gerektiği söyleniyor.

Afganistan'da üniversiteler bugün açıldı.