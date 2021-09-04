Kadınlar Afganistan'da eşit haklar için eylem yaptı, Taliban saldırdı

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki başkanlık sarayına yürümek isteyen kadın hakları protestocularına saldırdı. Eylemciler, militanların kendilerine karşı biber gazı ve cop kullandığını ve en az bir kadını yaraladığını belirtti.

Eylemci kadınlar yerel basına, militanların onları Afgan cumhurbaşkanlığı sarayına yürümelerini engellediğini ve biber gazı ve coplarla eylemi dağıttığını söyledi.

Olay sırasında Taliban militanlarının darp ettiği bir kadın kafasından yaralanırken birkaç kadın da gözaltına alındı.

Kadınların eylemine saldıran Taliban üyelerinin askeri teçhizatlı olmaları dikkat çekti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Etilaatroz haber sitesine, "eylemin izinsiz olduğunu" ve organizatörlerin protestoyu militanlarla koordine edemediğini öne sürerek saldırıyı savundu, ancak protestoculara yönelik uygulanan şiddet raporları hakkında yorum yapmadı.

Kadın eşit haklar talep ediyor

Afgan kadınları, erkeklerle aynı siyasi, sosyal ve ekonomik haklar talep ediyor.

Geçen ay Afganistan'ın çoğunluğunu ele geçiren Taliban, başlangıçta kadınların grubun 1996 ile 2001 yılları arasındaki önceki yönetimi sırasında olduğundan daha fazla hak ve özgürlüğe sahip olacağını öne sürmüştü. Bu süre zarfında kadınların okula veya işe gitmelerine izin verilmedi ve kadınlara toplum içinde tepeden tırnağa kendilerini tamamen örtmeye zorlandılar.

Geçen hafta Taliban, bazı militanların "kadınlara saygılı davranmak için henüz eğitilmediklerini" ve onları sokaklarda taciz edebileceklerini söyleyerek, kadınlara "kendi güvenlikleri için evlerinden çıkmamalarını" tavsiye etti.

Aynı zamanda, Kabil'deki vitrinlerde ve diğer halka açık yerlerde bulunan kadınların görüntüleri, 15 Ağustos'ta Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden kısa bir süre sonra tahrip edildi veya boyandı.

Öte yandan Taliban kadınların yanlarında bir erkek bulunmadan 2 günden uzun yolculuk yapmasını yasaklarken kadınların örtünmesi zorunluluğunu getirdi. Okullardaki derslikler de harem-selamlık olarak ayrılırken kadınların çok sayıda sektörde çalışması engellenmeye başlandı.