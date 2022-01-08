Taliban'dan dünyaya çağrı: Afganistan'a yardım edin

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın atadığı Başbakan Birinci Yardımcısı Molla Abdülgani Birader, yabancı ülkeleri ülkenin siyasi meselelerini dikkate almadan Afganlara insani yardım sağlamaya çağırdı.

Taliban kontrolü altındaki medya kuruluşu RTA tarafından yayınlanan bir video mesajında ​​Molla Birader, Afganistan'ın durumunu “kritik” olarak nitelendirirken "Bir tarafta baskıcı yaptırımlar var, diğer tarafta Afganistan'da son 20 yılda vatandaşlara iş fırsatlarını kolaylaştıracak bir altyapı yok" dedi.

Birader, ülke genelinde vatandaşların nakit, barınma ve yiyeceğe ciddi ihtiyaç duyduğunu ekledi ve "Mevcut durumda Afganların dünyanın acil insani yardımına ihtiyacı var” dedi.

Ancak Birader, ilan ettikleri 'İslam Emirliği'nin acil durumla mücadele etmeye tamamen hazır olduğunu ve bakanlıklara ve devlet dairelerine vatandaşlara yardım etmeleri talimatının verildiğini söyledi.

BM daha önce Afganistan'daki insani kriziyle başa çıkmak için 1,5 milyar dolar topladığını açıklamıştı.

Molla Birader geçtiğimiz günlerde "Ekonomik zorluklar Allah'a güvenerek çözülür. Rızkı veren odur" açıklamasında bulunmuştu.