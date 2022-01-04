Molla Birader: 'Taliban'ın sağladığı güvenin eşi benzeri yok'

2022 yılının ilk günlerinde Taliban'a bağlı olan Afganistan Ulusal Televizyonu'na konuşan Molla Abdul Gani Birader, ekonomiden güvenliğe, dış politikadan ticarete kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Afgan medyasında çok fazla konuşmayan Birader'in uzun bir süren sessizliğinin ardından yaptığı açıklamalar ise gündem oldu.

'Taliban'ın tanınmaması bizi etkilemiyor'

Konuşmasında Dünya'nın Taliban Afganistan'ını tanımaması konusuna değinen Molla Abdul Gani Birader, "Dünya'nın bizi tanımaması bizi etkilemiyor. İşimize bakıyoruz. Rızkı veren Allah'tır, madenlerimize güveniyoruz. Ekonomimiz güçleniyor" dedi.

İktidara geldikleri günden bu yana 4 aydır hala uluslararası meşruiyet sorununu çözemeyen Taliban lideri konuşmasında aynı zamanda dünya liderlerinin Taliban Emirliği'ni tanıması talebini yeniledi.

'Taliban'ın sağlığı güvenliği Afgan tarihinde eşi benzeri yok'

Konuşmasına güvenlik konularında devam eden Birader, Taliban'ın sağladığı güvenliğin Afgan tarihinde eşi benzerine rastlanmadığını iddia etti. İnsan hakları örgütlerinin belgelerine göre geçmiş yöneticilerin öldürüldüğü bir çok örneğe rastlanırken Birader'in gerçeklikten uzan bu açıklaması dikkat çekti.

Birader'e göre Taliban verdiği sözlere uyuyor ve af kanununa giren hiç kimseye zarar vermiyor. Ancak bir çok Afgan yurttaşı bu durumun sadece gözlemcilerin olduğu yerlerde geçerli olduğunu, perde arkasında yaşananların ciddi boyutlara ulaştığını ifade ediyor.

Molla Abdul Gani Birader açıklamalarına "Taliban verdiği sözü tutuyor. Fermanlarımız kraldan dilenciye kadar herkesi kapsar. Hatta eski devlet başkanı Eşref Gani kaçmasaydı eğer söylediği gibi canına kast edilmeyecekti. Bizim kurallarımız herkes içindir" diye sözlerini sürdürdü.

'Ekonomik sorunlar Allah'a güvenerek çözülür'

Ülkenin çeşitli yerlerinde halkın günlük gıda ihtiyaçlarına ulaşamadığı örnekler yaşanırken Birader "Madenlerimize güveniyoruz. Ekonomik zorluklar Allah'a güvenerek çözülür. Rızkı veren odur" dedi. Aynı zamandan Afganistan'da Taliban'a karşı ciddiye alınır bir direniş olmadığını iddia eden Birader "Direnişçiyim direnler son 20 yıldır hiç bir şey yapmadılar. Şimdi ise ayaklanıyorlar. Herkes Taliban'ın hüküm sürdüğü yerlerde bu iradeyi tanımalı. Yapabilecekleri bir şey yok" dedi.