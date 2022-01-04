Taliban vitrin mankenlerinin kafasını kesti

Afganistan'da iktidarın Taliban'a geçtiği günden bu yana fiili olarak şeriat kuralları yürürlükte. Medyaya her ne kadar "ılımlı İslam" çerçevesi çizilmek istense de Afganistan'da bir çok insan hakkı ihlali yaşanıyor. Özellikle kadınların günlük hayatta yaşadıkları baskılar artarak devam ediyor.

Medyaya yansıyan yeni görüntülerde Taliban üyelerinin vitrin mankenlerinin kafalarını, kıyafetleri İslami kaidelere uygun olmadığı için kestiği görülüyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan ayaklanmaların ardından ABD'nin yarattığı iktidar boşluğuna yerleşen Taliban'ın, Afganistan'ın çeşitli yerlerinde erkeklerin saç tıraşlarına ve kadınlara müdahale ettiği görüntüler yayınlanmıştı.

Yeni yayınlanan görüntülerde ise bir mağazadaki Taliban üyesinin, kıyafetleri uygun olmadığı gerekçesi ile vitrin mankenlerinin kafasını kestiği, aynı zamanda da tekbir getirdiği görülüyor.