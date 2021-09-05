Taliban: Yeni hükümeti duyurmamızın önünde herhangi bir engel kalmadı

ABD ve NATO ülkelerinin askeri varlıklarını tamamen sonlandırma kararını takiben Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele alan Taliban örgütü, kuracakları yeni hükümeti yakında ilan edeceklerini bildirdi.

Tolo News'te yer alan habere göre, örgütün 'kültür komisyonu' üyesi Amanullah Samangani, yaptığı açıklamada, "Artık tamamen bağımsız bir Afganistan'da yaşamaktayız. Yeni hükümet, çok yakında duyurulacak" ifadelerini kullandı.

Kurulacak hükümetin yapısı veya hangi isimlerin görevlendirileceğine dair herhangi bir ayrıntı vermeyen Samangani, bunun 'kapsayıcı' bir nitelikte olacağını ve 'tüm halkı temsil edeceğini' iddia etti.

Samangani'nin açıklaması, dün Pakistan İstihbarat Başkanı Faiz Hamid ve beraberindeki heyetin Kabil'e düzenlediği ziyaretin ardından geldi.

Pakistan medyası, Hamid'in bu ziyareti Taliban'ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Hamid'in Taliban liderliğiyle yaptığı görüşmelerde sınır güvenliği ve Pakistan Talibanı (TTP) meselelerinin ele alındığı açıklanmıştı.