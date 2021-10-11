Taliban yarın AB temsilcileriyle görüşeceğini duyurdu

Afganistan'da Taliban'ın ilan ettiği hükümetin dışişleri bakanı Emir Han Muttaki, yarın Katar'ın başkenti Doha'da Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile yüz yüze görüşme yapacaklarını açıkladı.

Taliban ile ABD temsilcileri arasında haftasonunda Doha'da yapılan yüz yüze görüşmeden olumlu sonuçlar almayı umduklarını belirten Muttaki "Yarın AB temsilcileri ile buluşuyoruz. Başka ülkelerin temsilcileri ile de olumlu toplantılar yapıyoruz" dedi.

AB ile ilk resmi yüz yüze görüşme açıklamasını duyuran Muttaki şimdiye kadar Doha'da Alman yetkililer ve bir İngiltere milletvekili ile görüşme yaptığını söyledi.