ABD'den Taliban görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban yetkilileriyle Katar'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Katar başkenti Doha'da yapılan görüşmede, "insan ve kadın haklarının yan sıra güvenlik ve terörizm endişeleri ve ABD, Afganistan ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli tahliyesi" üzerinde durulduğunu söyledi.

Tarafların, "ABD'nin doğrudan Afganistan halkına güçlü bir insani yardım sağlaması" üzerine de görüştüğünü belirten Price, "Görüşmeler samimi ve profesyonel bir şekilde geçti. ABD delegasyonu, Taliban'ı sözleriyle değil, eylemleriyle değerlendireceğini yineledi" diye konuştu.

ABD'li yetkililer, yaptıkları açıklamada, hafta sonu yapılan görüşmelerin "pragmatik girişimlerin devamı" olduğunu ve Taliban'ın resmi olarak tanınmasını içermediğini söyledi.

Taliban'dan açıklama

Öte yandan Taliban hükümetinin dışişleri bakanlığı, bir açıklama yaparak, "görüşmelerin iyi geçtiğini ve ABD'nin insani yardım teklifini memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti. Yerel yönetimlerin insani yardım için yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışacağı belirtilen açıklamada, bu yardımların "siyasi meselelerle ilişkilendirilmemesi gerektiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm ilgili konular detaylı bir şekilde tartışıldı. Diplomatik ilişkilerin daha iyi gitmesi için daha fazla çaba gösterilmeli. Gerektiğinde ileri tarihte başka görüşmeler de yapılacaktır" denildi.

Cumartesi Taliban heyeti Doha'da ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana ilk kez ABD'li diplomatlarla bir araya gelmişti.