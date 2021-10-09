Taliban heyeti Katar'da ABD'li diplomatlarla görüştü

Cumartesi Taliban heyeti Doha'da ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana ilk kez ABD'li diplomatlarla bir araya geldi.

'İslam Emirliği' Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki, Kabil ve Washington arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı teklif ettiğini söyledi.

El Cezire'ye konuşan Taliban diplomatı, "Heyet Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li meslektaşlarıyla görüştü. Temaslar bugün ve yarın devam edecek." dedi ve "Görüşme sırasında tüm dikkatimizi [Kabil'e] insani yardıma ve [Washington ile Taliban arasındaki] Doha anlaşmasının uygulanmasına odakladık." diye ekledi.

Muttaki'ye göre aynı zamanda ABD'li diplomatlar Afgan halkına koronavirüs aşısı sağlama sözü verdi.

Dışişleri Bakanı Vekili, Taliban'ın kısa süre içinde Doha'da AB heyetiyle görüşmeyi planladığını da sözlerine ekledi.