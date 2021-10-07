Rusya Taliban temsilcilerini Moskova'ya davet edecek

Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov 20 Ekim'de Moskova'da yapılacan Afganistan konulu uluslararası görüşmelere Taliban temsilcilerinin de davet edileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı da olan Kabulov gazetecilerin "Rusya bu görüşmelere Taliban'ı davet etmeyi planlıyor mu" sorusuna "Evet" diye yanıt verdi.

Kabulov Taliban'dan hangi düzeyde temsilci çağrılacağını ise açıklamadı.

Moskova 2017 yılında Rusya, Afganistan, Çin, Pakistan, İran ve Hindistan'ın özel temsilcilerinin katılımıyla Afganistan müzakerelerini başlatmıştı. Görüşmeler kapsamında Taliban heyetleri daha önce de Moskova'ya gitmişti.