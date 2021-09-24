Taliban Sözcüsü: Uyuşturucu kaçakçılığını bitirmede Rusya'dan yardım alabiliriz

Geçici Afgan Hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı ve Taliban'ın fiili sözcüsü Zabihullah Mücahid, Rusya basınına verdiği demeçte yeni Afgan hükümetinin Afganistan'dan diğer ülkelere uyuşturucu kaçakçılığının tüm yollarını kesmek istediğini ve bu konuda Rusya'dan yardım istediğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Mücahid "Afganistan'dan diğer ülkelere uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak istiyoruz. İnşallah tüm yolları kapatacağız. Afganistan'da kenevir ekimi de ciddi bir sorun. Çiftçilere alternatifler sunmak önemli. Bu konuda Rusya dahil birçok ülke uyuşturucu kaçakçılığının yollarının kesilmesine yardımcı olabilir" dedi.

Cihatçı örgütün sözcüsü ayrıca, yeni Afgan hükümetinin eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin iadesini istemediğini, ancak kendisi tarafından alınan fonları iade etmelerini istediğini kaydetti.

Mücahid, "Hayır, Gani'nin iadesini istemiyoruz. Ama Eşref Gani devlet fonlarını çaldı ve bunların bankaya iade edilmesini talep ediyoruz. Bunlar halka ve bankalarımıza ait" dedi.

Afganistan'ın Taliban yönetimine girmesinin ardından Gani, Kabil'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş, giderken yanında yüklü bir miktar nakit para da götürmüştü.

'Yasadışı afyon üretimi ABD işgali sonrası 40 kat arttı'

Farklı tahminlere göre, yasadışı afyon üretiminin hacmi, ABD birliklerinin Afganistan'a girdiği 2001'den bu yana 17 ila 40 kat arttı. ABD o zamandan bu yana Afganistan'da uyuşturucu üretimiyle mücadele adı altında 8,6 milyar dolar harcandığını öne sürse de, ülke dünyanın en büyük afyon üreticisi haline geldi.