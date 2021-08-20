Suudi sermayeli Independent'ın korkusu: Taliban afyonu yasaklarsa uyuşturucu bulamayız

Uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giymiş Niko Vorobyov adlı tacirinin imzasıyla The Independent'ta çıkan bir yazıda Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahid'in ülkede uyuşturucuyu yasaklama planlarını duyurması hedef alındı.

Vorobyov yazıda cihatçıların uyuşturucuyu yasaklamasının dünya için kötü sonuç vereceğini savundu. Yazıda 2000'lerin başında Taliban'ın afyon yasağından sonra, Estonya'daki eroin kıtlığı oluştuğu söylenirken, bunun merdiven altı fentanil üretimine yol açtığından bahsedildi.

Taliban'ın uyuşturucuyla imtihanı

1996'da ülkeyi ele geçiren Taliban 2001'de ABD işgalinden hemen önce ülkedeki afyon ekimine yasak getirmişti. Taliban'ın uyguladığı yasakla afyon ekimi için kullanılan toplam alan 82.000 hektardan 8.000'e düştü. Afyon sakızı işlenerek eroine dönüştüren bir hammade niteliğinde.

Afganistan'da uyuşturucu ekili alanın hektar cinsinden yıllara göre dağılımı. 2001'de Taliban'ın getirdiği yasakla yaşanan düşüş 2001 yılında başlayan ABD işgaliyle birlikte kısa sürede telafi ediliyor. Kaynak: UN Afghanistan Opium Survey 2017 report

ABD işgaliyle tekrar serbest kalan Afyon ekimi hem cihatçı örgütün hem de Afganistan yönetiminin önemli bir gelir kaynağı haline gelmişti. Dünyadaki tüm eroin üretiminde kullanılan afyonun yüzde 90'ından fazlası Afganistan'dan geliyor.

Zabihullah Mücahid geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasındaysa örgüt için önemli bir kaynak olan afyon ticaretini bitireceklerine işaret ederek "Uyuşturucu üretimi olmayacak, uyuşturucu kaçakçılığı olmayacak. Bugün gençlerimizin duvarların yanında uyuşturucu kullandığını gördük; gençlerimizin bağımlı olması beni çok ama çok üzdü. Afganistan artık afyon yetiştirilen bir ülke olmayacak…. Afyon ekimini tekrar sıfıra getireceğiz.” vaatlerinde bulundu.

Öte yandan Taliban verdiği sözleri tutmak konusunda pek de iyi bir sicile sahip değil.

Independent'ın eroine olan merakı

Suudi sermayeli yayın organındaki yazıdaysa uyuşturucunun yasaklanmasının dünya için bir felaket senaryosu olacağına işaret edildi. Taliban'ın afyon yasağının, "şimdi olduğu gibi, kendilerini dünyanın gözünde sadece bir grup pis, sakallı cihatçı olarak değil, aynı zamanda ülkenin meşru yöneticileri olarak meşrulaştırmaya çalışırken" geldiği söylenen yazıda, uyuşturucu ticaretinin yasaklanmasının Taliban için bir "ekonomik bir intihar eylemi" olduğu savunuldu.

Uyuşturucu ekiminin doğa için faydalı olduğunu öne sürülen yazıda "Son yıllar yenilikler getirdi: afyonun yanı sıra, ilaç belirteçleri doğal olarak büyüyen efedra bitkilerini kullanarak kristal met oluşturmanın yeni bir yolunu geliştirdiler, haşhaş çiftçileri ise güneş enerjisi kullanarak karbon ayak izlerini azalttı (Greta Thunberg memnun olacaktır)." ifadeleriyle kendi çapında bir müjde de bile bulundu.

Uyuşturucu karşıtı halk sağlığı kampanyalarının "işe yaramadığını" söylenen yazıda "Afganistan'daki afyon tarlaları yok olursa, uyuşturucu bağımlılarının hâlâ ilaca ihtiyacı olacak" diyerek üretimin devamını savunuldu.

Gazeteye yazan Niko Vorobyov Afganistan'daki üretimin durması halinde dünya çapında bir "eroin kıtlığı" oluşacağını ve bunun da fentanil denen başka bir sentetik uyuşturucunun üretiminin artması anlamına geleceğini öne sürdü.

Vorobyov İngiltere'de uyuşturucu tacirliğinden yakalandıktan sonra iki buçuk yıl kadar hapis yatıp çıkmıştı.