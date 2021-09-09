Taliban yaklaşık 150 yabancının tahliye uçuşuna izin verdi

Afganistan'da 31 Ağustos'tan beri tahliye uçuşlarına izin vermeyen Taliban, yaklaşık 100-150 yabancının ülkeden Kabil'deki havalimanından charter uçuşuyla tahliyesine izin verdi.

Katar'dan yapılan açıklamaya göre Taliban aralarında ABD'lilerin de olduğu 100-150 batılı ülke vatandaşının Kabil'den tahliye uçuşuna izin verdi.

Buna göre, ABD'nin ülkeden resmen çekildiği 31 Ağustos'tan beri Kabil'deki havalimanından ilk kez uluslararası ticari uçuşlar yapılacak.

Öte yandan Reuters'a konuşan Kabil Havalimanı'nın onarım çalışmalarıyla ilgili Katarlı bir kaynak da havalimanın işler hale gelmeye yüzde 90 oranında hazır olduğunu, ancak kademeli olarak açılacağını belirtti.