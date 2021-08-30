Taliban üyesini programında ağırlayan Afgan kadın sunucu ülkeyi terk etti

Afganistan’da üst düzey bir Taliban temsilcisini TOLO News kanalındaki programında ağırlayan Beheshta Arghand adlı kadın sunucu, ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

CNN Business kanalına WhatsApp yoluyla ulaşan Arghand, "Ülkeyi terk ettim, çünkü milyonlarca insan gibi Taliban'dan korkuyorum" dedi.

TOLO News kanalında sunucu olarak yeni göreve geldiğini söyleyen Arghand, "Burada 1 ay ve 20 gün çalıştım, sonrasında Taliban geldi" dedi.

Taliban temsilcisiyle yaptığı söyleşinin zor olduğunu söyleyen Arghand, "Ama bunu Afgan kadınlar için yaptım. Kendime 'Birimiz başlamalı' dedim. Evlerimizde oturur, iş yerlerimize gidemezsek kadınların çalışmak istemediğini söyleyeceklerdi. Ama ben kendime 'Çalışmaya başla' dedim. Taliban üyesine de 'Haklarımızı istiyoruz. İşimizi istiyoruz. Toplumda yer almak istiyoruz ve buna mecburuz. Bu bizim hakkımız' dedim" dedi.

Ülkesine dönmeyi umduğunu söyleyen Arghand, "Ülkede durum iyileşirse ve güvende olduğumu ve bana bir şeyin tehdit oluşturmadığını bilirsem, ülkeme geri döneceğim, ülkem için, halkım için çalışacağım" diye konuştu.

Arghand, 17 Ağustos tarihinde bir Taliban üyesini programına konuk etmişti. Arghand, bundan iki gün sonra Taliban suikastinden kurtulan aktivist Malala Yousafzai'yle röportaj yapmıştı. Arghand'ın Yousafzai'yle röportajından sonra aktivistlerden yardım isteyerek Katar Hava Yolları'na ait uçakla ailesiyle beraber ülkeyi terk ettiği belirtildi.