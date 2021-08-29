Taliban karma eğitimi kaldıracağını duyurdu

Afganistan'da Taliban tarafından geçici yüksek eğitim bakanı olarak atanan Abdülbaki Hakkani karma eğitime son vereceklerini açıkladı.

Kadınların üniversitelerde erkekler ile aynı sınıflarda eğitim görmesine izin vermeyeceklerini belirten Hakkani bunun kadınlar için "daha güvenli" olacağını iddia etti. Hakkani "Afganistan halkı şeriat kanunu çerçevesinde güvenli olarak, kadın-erkek karma bir çevre olmaksızın yüksek eğitimine devam edecek" dedi.

Hakkani ayrıca ilk ve orta öğretimde de kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceklerini söyledi.

Bugün Kabil'de Taliban'ın yüksek eğitim politikalarının ele alındığı toplantıda hiçbir kadın yoktu.

Toplantıda konuşan Hakkani, Taliban'ın "makul ve İslami bir müfredat yaratmak" istediğini söyledi.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın ABD askerlerinin çekilmesinin ardından yeni kuracağı hükümeti duyurması bekleniyor.