Taliban Afgan halk müziği sanatçısı Fuad Andarabi'yi öldürdü

Afganistan'ın kuzedoğusundaki Bağlan iline bağlı Andarab köyünde Taliban militanları halk müziği sanatçısı Fuad Andarabi'yi silahla vurularak öldürdü.
AP'nin haberine göre Taliban üyeleri önceki günlerde Andarabi'nin evine girerek arama yapmış, hatta halk müziği sanatçısıyla çay içmişti.
AP'ye konuşan Andarabi'nin oğlu Cevad Andarabi Cuma günü bir şeylerin değiştiğini söyledi ve Taliban üyelerinin tarla babasını başından vurarak öldürdüklerini belirtti.
Eski Afganistan İçişleri Bakanı da Andarabi'nin öldürüldüğünü doğruladı.
Oğul Andarabi adalet istediğini belirtirken, yerel bir Taliban konseyininse babasının katillerini cezalandırma sözü verdiğini ifade etti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, geçen hafta New York Times gazetesiyle söyleşisinde müziğin "İslam'da yasak olduğunu ve kamusal alanda yasaklanacağını" söylemişti.
Taliban'ın daha önce Afganistan Müzik Enstitüsü'ne (ANIM) saldırıp okuldaki tüm enstrümanları parçalayarak kapısına kilit vurmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.