Taliban üniversitede karma eğitimi yasakladı

Afganistan'da Taliban'ın kurduğu hükümetin Yüksek Eğitim Bakanı Abdülbaki Hakkani, ülkede kadınların yüksek eğitime ancak ayrı sınıflarda ve örtünmeleri şartıyla katılabileceklerini duyurdu.

Taliban'ın Yüksek Eğitim Bakanı Abdülbaki Hakkkani, kadınların yüksek eğitime katılımları hakkında yeni kararları açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Hakkani, kadınların üniversitede okumaya devam edevileceklerini ancak başörtüsü giymelerinin zorunlu olacağını söyledi. Kadınların yüzlerini tamamen örtüp örtmelerinin gerekmeyeceği konusunda bir yorumda bulunmadı.

Hakkani ayrıca harem-selamlık sisteme geçeceklerini ifade ederek "Kızlı-erkekli bir arada eğitime izin veremeyiz. Karma eğitim olmayacak" dedi.

Hakkani Taliban'ın 20 yıl öncesine geri dönmek istemediklerini ifade ederek "Bugün ne varsa onun üstüne inşaa ediyoruz" dedi.