Taliban: Tüm ticaret yerli para birimiyle yapılacak

Afganistan'da 15 Ağustos günü iktidarı ele geçiren Taliban, ülkedeki tüm ticaretin ulusal bir para birimi üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bu açıklama ülke içi ticarette Pakistan Rupi'sinin kullanılacağına dair iddiaları takiben geldi.

Taliban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütün ticari faaliyetler bir Afgan para birimi üzerinden gerçekleştirilecektir. Pakistan Rupi'sinin büyük ticari faaliyetlerde kullanılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Taliban ayrıca "ülkenin maddi ya da manevi çıkarlarına zarar verecek bir karara imza atmayacağını" öne sürdü.

Perşembe günü Pakistan hükümeti Kabil'deki işlemleri için doların ülkede bulunmamasından dolayı Pakistan Rupi'si kullanacağını duyurmuştu.