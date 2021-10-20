Taliban: Uluslararası alanda tanınmak için gerekli tüm adımları attık

Taliban Moskova görüşmelerinde tanınma talebinde bulundu. Çin ve Pakistan da dahil olmak üzere 10 farklı ülkeden yetkililerin katıldığı görüşmelerde Taliban temsilcileri hiçbir ülkeye güvenlik tehdidi oluşturmadıklerını söyledi.

Taliban heyetine, geçen hafta Avrupa ABD ve ABD'yle yapılan görüşmelerin yürütücüsü, "Başbakan Yardımcısı" Abdulselam Hanefi başkanlık etti. Hanefi, "Toplantı bölgenin istikrarı için çok önemli" dedi.

Taliban heyetinde yer alan "Dışişleri Bakanı" Emirhan Muttaki'yse Afganistan'da kurdukları hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınması için gereken tüm koşulları yerine getirdiklerini öne sürerek şöyle konuştu:

"Neden bizi resmi olarak tanımasınlar ki? Afganistan topraklarının tamamını kontrol ediyoruz ve hükümet olarak tüm şartları yerine getirdik ve tüm standartları karşılıyoruz."

Uluslararası görüşmelere rağmen Rusya, Taliban'ın Afganistan liderliğini resmen tanımayacağını söyledi.

Geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD'in eski Sovyet cumhuriyetlerine saldırmak için Afganistan'da toplandığını söylemişti.

Toplantının açılışını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Rusya'nın Afganistan'daki diplomatik misyonunu sürdürdüğünü ifade eden Lavrov, "Afgan makamlarıyla pratik etkileşim seviyesinden memnunuz" dedi.

Lavrov, insan haklarına saygı duymanın ve dengeli sosyal politikalar izlemenin önemini de vurgulayarak, bu konuları görüşmelerden önce Taliban'la tartıştığını da sözlerine ekledi.

Lavrov, "Taliban'ın resmi olarak tanınması şimdilik tartışılmıyor" derken "Bölgedeki çoğu etkili ülke gibi biz de onlarla temas halindeyiz. İktidara geldiklerinde verdikleri sözleri yerine getirmeleri için onları teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Taliban'ın uluslararası tanınma istiyorlarsa tüm Afgan toplumunu temsil eden kapsayıcı bir hükümet oluşturması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın yakında Afganistan'a bir insani yardım sevkiyatı göndereceğini de sözlerine ekleyen Lavrov, uluslararası toplumu insani krizi önlemek için kaynakları hızla harekete geçirmeye çağırdı.

Batı ülkelerinin aksine, Rusya Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmadı.

Görüşmelerden önce Rusya, Çin ve Pakistan Afganistan'a yardım sağlamaya istekli olduklarını belirtti. AB'yse şimdiye kadar ülkeye 1 milyar avro yardım taahhüt etti.