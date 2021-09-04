Taliban: Terörle mücadelede uluslararası yardıma ihtiyacımız yok

Taliban, Cuma günü üst düzey bir ABD'li yetkilinin Afganistan'da Taliban'ın IŞİD'le savaşmasına yardım etme açıklamalarına cevap olarak ülkede "terörle mücadele" için hiçbir ülkenin işbirliğine ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Taliban'ın Kültür Komisyonu Üyesi Anaamullah Samangani, "Ülkenin güvenliğini kendi başımıza sağlamaya tamamen hazırız. Bu konuda ABD'nin veya diğer ülkelerin desteğine ihtiyacımız yok" dedi.

26 Ağustos'ta, ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasından sadece beş gün önce, Kabil Havaalanı yakınlarında 170 kadar kişinin ölümüne neden olan bir bombalama gerçekleşti. Ölenlerin çoğu ülkeden kaçmaya çalışan Afgan sivillerdi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Saldırıyı takiben ABD, IŞİD'de bağlı olduğunu iddia ettiği bir aracı vurduğunu açıkladı, ancak ABD'nin saldırısı Kabil'de sivillerin yaşadığı evi hedef almıştı.

ABD'nin saldırısında 6'sı çocuk olmak üzere aynı aileden 10 kişi öldürülmüştü.