'Serseri kurşunu' ölümleri artınca Taliban havaya ateş açmayı yasakladı

Taliban, üyelerine Kabil'deki kutlama amaçlı silah seslerinden kaçınmaları talimatını verdi ve bunu tehlikeli ve savurgan bir uygulama olarak nitelendirdi.

Son günlerde militanların zaferlerini kutlamak için havaya ateş açmaları sonucu sivil ölümleri arttı.

AP, Kabil'deki bir hastaneden bir yetkilinin Cuma gecesi kutlamalarda militanların silahlarını havaya ateş açması sonucu iki kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını söylediğini aktardı.

TOLO News'se iki cesedin hastaneye geldiğini ve ateşli silah yarası olan 10 kişinin tedavi edildiğini aktardı.

Birkaç Afgan medya kuruluşu, gece yarısı insanları hastaneye taşıyan ambulansların görüntülerini paylaştı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya mesajında militanlardan mühimmat israfı olduğu ve sivillere zarar verebileceği için havaya silah ateşlememelerini istedi. Mücahid şu paylaşımda bulundu:

Kabil'de ve ülke genelinde mücahitlere:

Havaya ateş etmekten kaçının ve bunun yerine Allah'a şükredin.

Silah ve mühimmat senin elinde, kimsenin onları boşa harcamaya hakkı yok.

Yorgun mermilerin sivillere zarar verme olasılığı daha yüksek; Bu yüzden gereksiz yere ateş etmeyin.

کابل ښار او ټول هیواد کې د مجاهدینو د پام وړ:

له هوایي ډزو څخه جدا ډډه وکړئ او پر ځای یې د الله تعالی شکر اداء کړئ.

ستاسي په لاس کې وسله او مرمۍ بیت المال دي، هیڅوک یې د ضائع کیدو حق نلري.

سړې مرمۍ عامو خلکو ته د زیان اړولولو قوي احتمال لري؛ نو بناء بې ځایه ډزې مه کوئ. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 3, 2021

Ariana News, üst düzey bir Taliban üyesinin Kabil'de tekrar havaya ateş etmeleri halinde savaşçılara karşı yasaların uygulanacağını söylediği bir sesli mesaj yayınladığını aktardı. Mesajda, havaya açılan ateşin ardından çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı konusunda militanların uyarıldığı söylendi.