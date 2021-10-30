Taliban: Tanımamazlık devam ederse sorunlar dünyanın sorununa dönüşebilir

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Amerika'ya mesajımız, tanınmazlık devam ederse, Afgan sorunları devam eder, bu bölgenin sorunudur ve dünyanın sorununa dönüşebilir" dedi.

Taliban Cumartesi günü ABD ve diğer ülkeleri Afganistan'daki hükümetlerini tanımaya çağırdı ve bunu yapmamanın ve yurtdışındaki Afganistan'ın fonlarının serbest bırakılmasını talep etti.

İsyancıların Ağustos ayında ülkeyi ele geçirmesinden bu yana hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımazken, Afganistan'ın yurtdışındaki milyarlarca dolar varlığı donduruldu.

Mücahit, "Savaşa neden olan bu meseleler müzakere yoluyla çözülebilirdi, siyasi uzlaşma yoluyla da çözülebilirdi" dedi. Tanınmanın Afgan halkının hakkı olduğunu da sözlerine ekledi.

Komşu ülkeler başta olmak üzere NATO ülkeleriyle görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekleyen Mücahit, dünya kamuoyuna Taliban hükumetinin tanınmasına yönelik bütün kriterlere uyulduğunu hatta Taliban’ın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını söyledi.