Taliban: Tacikistan, Afganistan'ın içişlerine karışıyor

Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçiş hükümetinde başbakan yardımcısı olarak atanan Abdülgani Birader, Tacikistan'ı "Afganistan'ın içişlerine karışmakla" suçladı.

El Cezire televizon kanalına konuşan Birader, "Tacikistan içişlerimize karışıyor, ancak her eylemin bir karşı eylemi olur" dedi.

Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Afganistan'a komşu olan Tacikistan'la olan ilişkileri daha da gerilmiş durumda.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, örgütün "güvenlik tehdidine karşı koymak" amacıyla Tacikistan sınırındaki Tahar vilayetine binlerce savaşçı sevk edildiğini söylemişti.

Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon da, bu ayın başında Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün ortak zirvesinde yaptığı açıklamada Taliban'ın yayılmasına karşı Afganistan sınırında "güvenlik kemeri" oluşturulmasını önermişti

Rusya: Taliban'ı tanımayı düşünmüyoruz

Öte yandan, daha önce Taliban'ın genişlemesine karşı Tacikistan ve Özbekistan'a desteğini açıklayan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın uluslararası olarak tanınması konusunu şu anda değerlendirmediklerini söyledi.

ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Taliban'ın uluslararası olarak tanınma meselesi, şu anda masaya yatırdığımız bir konu değil" dedi.