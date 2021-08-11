Rusya Savunma Bakanı: Özbekistan ve Tacikistan sınırı Taliban'ın kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Taliban'ın Afganistan'ın Özbekistan ve Tacikistan sınırında kontrolü ele geçirdiğini söyledi.

"Anlamlar Bölgesi" adlı gençlik forumunda konuşan Şoygu, Taliban'ın Afganistan'ın Özbekistan ve Tacikistan sınırında kontrolü ele geçirdiğini belirtti. Şoygu, Taliban'ın komşu ülkelere saldırmama sözü verdiğini ancak bu iki ülkenin olası provokasyonlara karşı hazırlıklı olmasını önemsediklerini dile getirdi.

Taliban'ın son olarak Kunduz kentini ele geçirdiğini hatırlatan Şoygu "Coğrafya biliyorsanız Kunduz'un oldukça geniş bir merkez olduğunu bilirsiniz" dedi.