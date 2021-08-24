Taliban Sözcüsü: Tüm tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz

Anlaşma gereği 31 Ağustos'a kadar Afganistan'ı tahliye etmesi gereken ABD'de bu sürenin uzatılıp uzatılamayacağı tartışılırken, Taliban uzatma istemediklerine dönük bir açıklama yaptı.

Reuters'e konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid şu mesajları verdi:

- ABD'ye Afganları vatanlarını terk etmeye teşvik etmemeye çağırıyoruz. Tahliye mühletinin uzatılmasını kabul etmedik. Yabancı güçlerin tüm tahliyeleri 31 Ağustos'ta tamamlamasını istiyoruz.

- Medya yeniden çalışmaya başladı ve medya özgürlükleri her geçen gün daha iyiye gidiyor.

- Kadınların işe dönebilmesi için bir prosedür oluşturmaya çağırıyoruz.

- Kabil Havaalanı'nda bekleşen kalabalık eve gidebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.

- (Taliban'ın henüz giremediği ve direnişin örgütlendiği Pençşir vilayetindeki durum) Diyalogla çözülmesini istiyoruz.

- Yabancı büyükelçiliklerin kapanmasını veya çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, onlara güvenlik garantisi verdik.

- Misilleme için hedef alınacaklar listesi oluşturmadık, geçmişte olan her şeyi unuttuk.

- (The Washington Post gazetesinin CIA Direktörü William J. Burns'ün pazartesi günü Kabil'de Taliban'ın fiili lideri Abdülgani Birader'le gizlice görüştüğü haberi) Molla Birader'in CIA Başkanı'yla görüşüp görüşmediğine dair bilgim yok.