BM toplantısında Afganistan tartışması

Devrilen Afgan hükümeti için çalışan kıdemli bir diplomat, Afganistan’daki durumu ‘‘belirsiz ve vahim’’ diye niteleyerek milyonlarca insanın hayatlarından endişe ettiğini, ülkeden zorla evlendirme ve ev aramaları gibi uygulamalara dair çok sayıda haber geldiğini belirtti.

Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin acil oturumunda konuşan Büyükelçi Nasir Ahmed Endişe BM üyesi devletleri Taliban’a insan hakları ihlallerinin ‘‘sonuçları olacağına’’ dair güçlü bir mesaj vermeye çağırdı.

Taliban’ın insan haklarına saygı göstereceğine ilişkin verdiği vaatlere rağmen ülkede hak kısıtlama ve ihlallerinin yaşandığını belirten Endişe, zorla evlendirme, gazetecilere göz dağı verilmesi ve ev armaları gibi olayların bildirildiğini kaydetti.

Aynı toplantıda konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkede yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, Taliban'ın ülkenin tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından sivillerin ve eski Afgan güvenlik görevlilerinin topluca infaz edildiğine ilişkin haberler aldıklarını söyledi.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Bachelet sokağa çıkma yasaklarına ve kız çocuklarının okula gidememesine dikkat çekerek, özellikle geçtiğimiz yıllarda toplumda görünür olan ve öne çıkan kadınların ve gazetecilerin risk altına olduğunu belirtti.

Taliban’ın geçmiş yıllarda etnik ve dini azınlıklara yönelik gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatan Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'ni de Afganistan'daki ihlallerin araştırılması için cesur davranarak girişim başlatmaya çağırarak, Konsey'de bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını, özel bir raportör atanmasını ve Afganistan'daki durumla ilgili bir hakikatleri araştırma heyeti gönderilmesini istedi.

Bachelet’nin çağrısına rağmen, Pakistan tarafından Konsey’e sunulan karar tasarısında doğrudan Taliban’dan söz edilmedi ve bazı Batılı ülkeler tarafından savunulan ülkeye bir hakikatleri araştırma heyeti gönderilmesi talebi de yer almadı.

Çin'den eleştiri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin acil oturumunda söz alan Çin’in BM Büyükelçisi Chen Xu ise Konseyi ABD, İngiltere ve Avustralya orduları tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen insan hakları ihlallerini incelemeye ve bu ülkeleri askerlerinin yasa dışı eylemlerinden sorumlu tutmaya çağırdı.

20 yıla yakın bir süredir devam eden savaşın dünyaya güç kullanmanın sorunları çözmenin tek yolu olmadığını gösterdiğini belirten Chen Xu, demokrasi ve insan hakları bayrağı altında ABD’nin ve diğer ülkelerin egemen devletlere karşı askeri müdahalelerde bulunduklarını ve çok farklı tarih ve kültürlere sahip ülkelere kendi modellerini dayattıklarını ve bunun büyük acılara neden olduğunu dile getirdi.