‘CIA direktörü Taliban lideri ile görüştü’ iddiası

BM İnsan Hakları Konseyi’nde Afganistan’daki insan hakları ihlallerine ilişkin görüşmeler sürerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın CIA direktörü William Burns’ü Taliban lideri Abdülghani Baradar ile görüşmek üzere Pazartesi günü Kabil’e gönderdiği iddia edildi.

Washington Post’un ismini vermek istemeyen ABD’li yetkililere dayandırdığı iddiaya göre Burns ile Baradar Kabil’de bir araya gelirken, görüşme Beyaz Saray tarafındna henüz doğrulanmadı. Kabil Havaalanı’ndaki insanların tahliyesi için son tarih olarak belirlenen 31 Ağustos yaklaşırken, Biden’ın bu tarihi uzatmak için Taliban ile müzakereleri başlatmak için yoğun baskı altında olduğu ileri sürülmüştü.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece ise yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin 31 Ağustos tarihini uzatmaya çalışmaları durumunda Taliban’ın Kabil Havaalanı’nı kapatmak için güç kullanabileceğini söyledi. İngiltere’nin söz konusu tarihin uzatılmasını hâlâ istediğini belirten Wallece, Biden’ın 31 Ağustos tarihinden taviz vermeye yanaşmaması ve Taliban’ın güçlü konumu nedeniyle tahliye operasyonunun uzatılmasını muhtemel görmediğini kaydetti.

Çin’in CGTN haber kanalına konuşan Taliban sözcüsü Muhammed Süheyl Şahin ise tahliyede yaşanacak bir gecikmenin geri çekilme anlaşmasının açık bir ihlali olacağını belirterek, ABD’nin bütün birliklerini 31 Ağustos itibariyle geri çekmesini öngören anlaşmayı ihlal etmesini beklemediklerini söyledi. Yaşanacak herhangi bir gecikmenin yeniden inşa planlarını kesintiye uğratmaktan başka bir sonuç doğurmayacağını ifade eden Şahin, Taliban’ın ülkedeki yabancı işgalini sona erdirmek konusunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi.