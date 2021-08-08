Taliban Sözcüsü: Talekan kentini ele geçirdik

Taliban sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, militanlarının Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Takhar eyaletinin merkezi olan Talekan şehrini ele geçirdiğini söyledi.

Sözcü Zabihullah Mücahid, Twitter'da yaptığı açıklamada cihatçıların başkent Tahar'ı tamamen ele geçirdiğini ve tüm hayati binaların kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Afgan TOLOnews gazetesiyse Talekan'ın kilit bölgelerinin Taliban'ın kontrolü altında olduğunu doğruladı.

Günün erken saatlerinde cihatçı grup kuzey Afganistan'daki Kunduz ve Sar-e Pol vilayetlerini tamamen ele geçirdiklerini söyledi, ancak Afgan hükümeti bu iddiaları yalanladı.