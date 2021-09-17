Taliban sözcüsü: Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir

Afganistan'a giden Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ile görüştü.

Mücahid, Türkiye'yle ilişkilere nasıl bakıyorsunuz sorusuna "Türkiye ve Afganistan'nın pek çok sıcak ikili ilişkileri oldu. Dinimiz ortak, kültürümüz ortak, etnisitelerimiz kesişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir. Buna inanıyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak çıkar çerçevesinde bir ilişki kuracağımıza inanıyorum" yanıtını verdi.

Alçı'nın "Afganistan'da yatırım yapan Türk iş insanlarına ne demek istersiniz, projeleri aynen devam edebilecek mi?" sorusuna Mücahid şöyle yanıt verdi: "Önceliğimiz onların güvenliğini sağlamak, bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ben Afganistan'a yatırım yapan, Türkiyeli her iş insanına teker teker teşekkür ediyorum. Biz onların hizmetindeyiz. Türkiye'deki ekonomi sektörüylede sıcak ilişkiler kurmak istiyoruz."

"Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı işletmesine nasıl bakıyorsunuz" sorusuna Mücahid "Şu an da havalimanında Türkiye ve Katar'ın teknik ekipleri bir tarafta, BAE'nin ekibi diğer tarafta çalışıyor. Ben Türkiye'nin orada olmasına çok olumlu bakıyorum. Bu işbirliğinin çok verimli olacağını düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.