Taliban Sözcüsü: Çin Afganistan'ın inşasında büyük rol oynayabilir

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Çin Merkezi Televizyonu'na (CCTV) konuştu, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabileceğini söyledi.

Taliban'ın kadınların eğitim ve çalışma haklarını koruyacağını ileri süren Şahin, uluslararası topluma "Afgan halkının iradesine saygı duyma" ve "Taliban'ı resmen tanıma" çağrısında bulundu.

Şahin ayrıca uluslararası para kuruluşlarından Afganistan'ın fonlarını serbest bırakmalarını istedi.

Şahin "Çin devasa ekonomisi ve kapasitesiyle büyük bir ülke. Afganistan'ın yeniden inşasında büyük bir rol oynayabilirler" dedi.

Taliban sözcüsü Rusya ve Çin ile geçen yıllar boyunca ilişki kurduklarını belirterek "Onlara Afganistan'dan (gelebilecek bir tehlike için) herhangi bir endişeleri olmaması gerektiğini söyledik" dedi. Şahin "Kimsenin topraklarımızı komşularımıza ve bölge ülkelerine karşı kullanmasına izin vermemeyi kendi çıkarımız olarak görüyoruz. Bu bizim için önemli" diye konuştu.