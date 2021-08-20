Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca intihar saldırısı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan Gwadar liman kentinde Çinli işçileri taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendi.

Çin'in milyarlarca dolarlık altyapı projelerinin sürdüğü kentte düzenlenen intihar saldırısında en az 2 çocuk yaşamını yitirdi, 1'i Çinli, 2'si Pakistanlı 3 kişi yaralandı. AFP'ye konuşan bir yetkili yaralılardan birinin de çocuk olduğunu ve durumunun ağır olduğunu belirtti.

AP'nin haberine göre saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı ayrılıkçı grup üstlendi.

Pakistan polisi olay sırasında Çinli işçileri taşıyan üç araçlık konvoya güvenlik güçlerinin eşlik ettiğini ve güvenlik güçlerinin müdahale etmeye çalıştığı sırada saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini açıkladı.

Pakistan'ın güneybatısındaki bölgede Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'yla bağlantılı olarak yol inşaatı ve enerji santralleri dahil bir dizi proje yürütülüyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 14 Temmuz'da Dasu Barajı inşaatında çalışan mühendis ve teknisyenleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı intihar saldırısında 9'u Çinli, 4'ü Pakistanlı 13 kişi yaşamını yitirmişti.