Taliban son ABD askerinin ülkeden çıktığı günü ulusal tatil ilan etti

Afganistan’da kontrolü elinde bulunduran Taliban’ın Bakanlar Kurulu, son yabancı askerin ülkeden çekildiği 31 Ağustos’un ulusal tatil ilan edildiğini açıkladı.
Afganistan hükümeti ile Taliban arasında süren barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla 2021’in yaz aylarında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmiş, Taliban birer birer Afganistan şehirlerini kontrolü altına almaya başlamıştı.
Buna 7 Ekim 2001’de başlayan ABD’nin Afganistan işgali, 31 Ağustos 2021’de son ABD askerinin de çekilmesiyle sona ermişti. (AA)