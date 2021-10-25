Taliban: Rusya’nın örgütü ‘terör listesinden’ çıkarma planını memnuniyetle karşılıyoruz

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Taliban örgütünü terör örgütler listesinden çıkarma olasılığıyla ilgili açıklama yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre Balhi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yöneticilerimizin isimlerini kara listeden çıkarma yönündeki ifadelerini memnuniyetle karşılıyor. Savaş sona erdiği için dünya ülkeleri de Afganistan’a olan yaklaşımlarına pozitif katkı sağlamalı. Uluslararası toplumla karşılıklılık ilkesine dayalı olarak iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz” diye yazdı.

Rusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21 Ekim’deki toplantısında, Taliban’ın terör örgütleri listesinden çıkarılabileceğini dile getirmişti.