Taliban Pencşir'in kontrolünü ele geçirmek için militanlarını yolladığını açıkladı

Taliban, Pazar günü yaptığı açıklamada, Taliban yönetimini tanımayı reddeden Afgan eyaletinin kontrolünü ele geçirmek için militanlarını Pencşir'e gönderdiğini söyledi.

Afganistan İslam Emirliği, yayınladığı mesajda, yerel yetkililer bölgenin kontrolünü barışçıl bir şekilde devretmeyi reddettikleri için yüzlerce militanını Panjshir'e gönderdiğini söyledi.

Pencşir'de Afganistan'lı cihatçı Ahmed Şah Mesud'un oğlu olan Ahmed Mesud, "kapsayıcı bir hükümet kurulması ve siyasi uzlaşma konusunda" Taliban ile görüşmelere başladığını söyledi.

Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı ve Afganistan'da iktidarın barışçıl geçişine ilişkin koordinasyon konseyi üyesi Abdullah Abdullah Cuma günü yaptığı açıklamada, Pencşir eyaleti liderleriyle görüşmelerin başladığını doğruladı.

Biden yönetimi, ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonunun sona erdiğini ve askerlerinin geri çekildiğini açıkladıktan sonra, Taliban, Afgan hükümet güçlerine karşı bir saldırıya başladı. 15 Ağustos'ta Taliban savaşçıları herhangi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girdi ve birkaç saat içinde Afgan başkentinin tam kontrolünü ele geçirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, "kan dökülmesini önlemek için istifa ettiğini" öne sürerek ülkeden yüklü miktar parayla kaçtı. Başkan Yardımcısı Amrullah Salih, anayasaya göre cumhurbaşkanının yokluğunda "geçici başkan" olduğunu söyledi ve Taliban'a karşı silahlı direniş çağrısında bulundu.

Pencşir'de Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'a karşı cihatçı örgütler direniş başlatmak için milis birlikler kurmaya başlamıştı.