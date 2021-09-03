Taliban: Pençşir'deki kilit noktayı ele geçirdik

Taliban, militanlarının Pençşir vadisinin girişinde kilit bir konumu ele geçirdiğini iddia ediyor, ancak yerel direniş, Taliban'ın herhangi bir ilerleme kaydettiğini reddediyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, komşu Badahstan Eyaleti'ne giden yolu ve Pençşir vadisinin güneybatı girişindeki Pervan eyaletindeki Şattal kasabasını ele geçirdiklerini açıkladı.

Taliban, yerel direniş hareketiyle müzakerelerin başarısız olmasının ardından Perşembe günü Pençşir vadisini almak için büyük bir operasyon başlattı.

Öte yandan Taliban'la savaş halinde olan cihatçıların oluşturduğu Ulusal Direniş Cephesi temsilcileri, Taliban'ın vadiye herhangi bir ilerleme kaydettiğini reddetti ve Pençşir'e giden tüm geçişlerin hâlâ tam kontrolünde olduklarını iddia etti. Grup, Taliban'ın bölgeye girmeye yönelik "çoklu" girişimlerinin engellendiğini iddia etti.

Grubun sözcüsü Fehim Daşti, "Saldırıda başarılı olamadılar ve bir kilometre bile ilerlemediler" dedi.

Müzakereler hakkında ne biliniyor?

Ahmed Mesud liderliğindeki direniş de Taliban da bir kaç güne kadar müzakerelerle çatışmayı çözmek istediklerini dile getiriyordu. Ancak Taliban, direnişçilerin koşullarının "mantıklı olmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.

İddiaya göre Mesud, milislerden silah ve askeri teçhizatın teslim edilmemesi ve gelecekteki hükümette sandalyelerin yüzde 30'unun kendilerine verilmesini içeren dört talep öne sürdü. Buna ek olarak, yetkililerin atanmasının direnişçilerin rızasıyla yapılması gerektiğini ve Taliban'ın Pençşir'e gelmek isteyenleri denetlemeyeceği de talep edildi.

Basına sızan bilgilere göre, Taliban yerel milislerin atayacağı herhangi bir valiyi kabul etmeye olumlu yaklaştı, ancak 'Afganistan İslam Emirliği' bayrağının vadiye çekilmesini talep etti, direnişçilerse bunu yapmayı reddetti.

Kendisini Afganistan'ın geçici cumhurbaşkanı ilan eden Amrullah Salih'in "yönettiği" Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin bayrakları hâlâ Pençşir'de dalgalanıyor.

Salih, 14 Ağustos'ta Taliban Kabil'e girerken ülkeden kaçan ABD kuklası eski cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısıydı.

Geçen hafta, kuzey Bağlan eyaletindeki yerel milislerin Taliban üyelerini üç bölgeden kovduğu, ancak bir tanesinin kısa süre sonra yeniden ele geçirildiği bildirildi. Taliban şimdi üç bölgeyi de geri aldığını iddia ediyor.