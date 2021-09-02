Pençşir'de Taliban ve direnişçiler arasında çatışmalar sürüyor

Pençşir vilayetinde Ahmed Mesud liderliğindeki cihatçılar ile Taliban cihatçıları arasında çatışmalar sürüyor.

Taliban, çatışmanın iki gündür devam ettiğini ve her iki tarafın da kayıplar verdiğini doğruladı.

Taliban kültür komisyonu üyesi Anaamullah Samangani, “İslam Emirliği mücahitleri, Panjshir'de blöf yapan ve direneceklerini söyleyen bazı çevrelerden saldırıya uğradı." diyerek kendi cihatçılarının saldırıya tepki gösterdiğini ve bunun sonucunda karşı tarafın ağır kayıplar verdiğini söyledi.

TOLO News'ün aktardığı üzere Pençşir vadisinin hemen dışındaki Nasaci-Gülbahar bölgesinin sakinleri çatışmaların dün gece yeniden başladığını ve halen devam ettiğini söylüyor.

TOLO News, bölge sakinlerinin çoğunun bölgeyi terk ettiğini aktardı.

Afgan menşeli yayına konuşa bölge sakinlerinden Baba Şirin, "Dün gece saat 22.00'de çatışmalar başladı ve hala devam ediyor" dedi.

Bu arada Pençşir'deki Direniş Cephesi üyesi cihatçılar, Taliban'ın saldırısını geri püskürttüklerini ve Taliban'ın ağır kayıplar verdiğini iddia etti.

Direniş cephesinin sözcüsü Fehim Daşti yaptığı açıklamada, “Son 40 saat içinde Taliban, Bağlan'ın Andarab vadisinden Havak'a bazı saldırılar başlattı. Bizim tarafımızdan Andarab'ın çeşitli bölgelerinden yerel güçler, Pençşir'in yerel güçleri ve Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri [Afganistan İslam Cumhuriyeti ordusu] vardı. Çok iyi mücadele ettiler; o cephede Taliban'ı yendiler." dedi.

Daşti, Taliban'ın 40 cihatçısının öldürüldüğünü, 35'inin de yaralandığını söyledi.

Direnişçiler hükümetteki koltukların yüzde 30'unu talep ediyor

Taliban lideri Emir Han Muttaki, devam eden çatışmaların ortasında Çarşamba günü yaptığı açıklamada, her iki taraf arasındaki görüşmelerin şu ana kadar başarısız olduğunu söyledi.

Ancak, Taliban'ın sorunu hala barışçıl bir şekilde çözmek istediğini ekledi.

El Cezire kanalının bildirdiğine göre, Taliban, direnişçilerin koşullarının "mantıklı olmadığını" öne sürdü. İddiaya göre Mesud, milislerden silah ve askeri teçhizatın ele geçirilmemesi ve gelecekteki hükümette sandalyelerin yüzde 30'unun kendilerine verilmesini içeren dört talep öne sürdü. Buna ek olarak, yetkililerin atanmasının direnişçilerin rızasıyla yapılması gerektiğini ve Taliban'ın Pençşir'e gelmek isteyenleri denetlemeyeceği de talep edildi.