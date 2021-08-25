Pençşir'de Taliban'a karşı savaşan cihatçılar: Rusya müzakerelerde arabuluculuk yapabilir

Afganistan'ın Pençşir eyaletindeki cihatçı direnişin lideri Ahmed Mesud, Rusya menşeli RBC'ye Moskova'nın Taliban ile müzakerelerde arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

Mesud'a göre "Rusya, Taliban ve ona karşı savaşan cihatçılar arasında bir tür acil barış görüşmesi yapılmasına yardımcı olabilir ve Taliban'ı müzakerelere katılmaya ikna edebilir". Mesud, bu arabuluculuğun "direnişe yardımcı olacağını" belirterek, "ne kendisinin ne de destekçilerinin henüz Rusya ile temas kurmadığını" da sözlerine ekledi.

Talibanla savaşan cihatçıların lideri, Moskova'nın Afganistan'daki güvenlik ve siyasi durumdan endişe duyması nedeniyle Rus yetkililerle görüşme fırsatı bulacaklarını umduğunu belirtti.

Taliban karşıtı cihatçıların lideri Mesud, "Rus yetkililerin siyasi olarak müdahale edip şiddeti önlemeye yardımcı olacağına dair umut olduğunu" sözlerine ekledi. Bunun onların çıkarına olacağını söyleyen Mesud, "Afganistan'da aşırılıkçı ideoloji hüküm sürerse, Orta Asya ve güney Rusya'da yankılanacak ve aşırılıkçılık yükselişte olacak" dedi.

Kabil'in kuzeydoğusunda bulunan Pençşir, Taliban'ın ele geçiremediği tek Afgan eyaleti olmaya devam ediyor. Afganistan Demokratik Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliğine karşı savaşan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud liderliğindeki cihatçılar Taliban ile kapsayıcı bir hükümet kurmak için müzakerelere girmeye hazır olduklarını daha önce ifade etmişti. Mesud ancak "aşırılıkçılıkla karakterize" bir Afgan hükümetinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.