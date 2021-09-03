Taliban Pençşir'de kontrolü sağladığını iddia etti

Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, örgütün Afganistan'ın Pençşir eyaletinde kontrolü tamamen ele geçirdiğini iddia etti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kerimi "Kaynaklara göre Pençşir düştü. Salih, Pençşir'den kaçtı" ifadesini kullandı.

Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ülkeden kaçan Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih, Pençşir'de Ahmet Mesud ile birlikte Taliban'a karşı direniş başlatmıştı.

India Today'e konuşan Emrullah Salih ise kaçtığı iddialarını yalanladı, halen Penşir Vadisi'nde olduğunu belirtti.

Ahmed Mesud da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Pençşir'in düştüğüne ilişkin haberleri yalanladı.