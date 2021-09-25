Taliban öldürdüğü insanların cesetlerini kent meydanına astı

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinin ana meydanında Taliban öldürdüğü kişileri bir vinçten astı.

Çin menşeli SCMP'nin haberine göre Cumartesi meydan kenarında eczane işleten Vezir Ahmed Sediki, meydana dört ceset getirildiğini ve üç cesetin de teşhir edilmek üzere şehrin diğer meydanlarına götürüldüğünü söyledi.

Sediki, Taliban'ın meydanda yaptığı açıklamada, dördünün bir adam kaçırma olayına karışırken yakalandığını ve polis tarafından öldürüldüğünü söylediğini aktardı.

Herat'ta Taliban tarafından atanan bir bölge polis şefi olan Ziyaulhak Celali, militanların karşılıklı silahlı çatışmanın ardından dört kişi tarafından kaçırılan bir baba ve oğlu kurtardığını öne sürdü.

Taliban'ın kurucularından ve 90'lı yıllarda şeriat polisinden sorumlu "Dua, Rehberlik, Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanı" Molla Nureddin Turabi, dün AP'ye vediği bir demeçte hareketin bir kez daha idam ve el kesme cezalarını uygulayacağını ancak bunun illa ki halka açık bir şekilde uygulanmayacağını söyledi.

Yine Cumartesi günü bir Taliban yetkilisi, doğu Nangarhar eyaletinin başkentinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir Taliban aracına çarptığını ve en az bir kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi. IŞİD geçen hafta Celalabad'da 12 kişinin ölümüne neden olan benzer saldırıları üstlenmişti.

Taliban sözcüsü Muhammed Hanif, saldırıda yaralanan kişinin belediye çalışanı olduğunu söyledi.