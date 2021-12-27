Taliban kadınlara seyahati yasakladı

Afganistan'da Ağustos ayında iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi ülkede kadınların yolculuk etmesine yasak getirdi.

Taliban, iktidara gelmesinin ardından Kadın İşleri Bakanlığı'nı kapatarak yerine Erdemin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı kurmuştu.

Söz konusu bakanlığın sözcüsü Sadık Akif Mucahir "45 milden (72 kilometre) uzağa seyahat edecek kadınlara eğer yakın bir aile üyesi erkek eşlik etmiyorsa ulaşım hizmeti sağlanmayacak" dedi.

Mucahir ayrıca kadınların seyahat etmek için örtünmeleri şartı getirildiğini söyledi.

Taliban'ın Erdemin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı taşıtlarda müzik çalınmasını da yasakladı.