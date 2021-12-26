Taliban'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması: Nihai anlaşmaya varılmadı

Anadolu Ajansı'nın (AA) servis ettiği haber sonrası, ilk olarak Türkiye ile Katar'ın Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda prensipte anlaştığı, ardından Türkiye ile Katar'ın Kabil Uluslararası Havaalanı ve diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda Taliban'la ön anlaşmaya vardığı haberlerinin ardından İslamcı örgütten açıklama geldi.

Sputnik’te yer verilen habere göre, ABD'nin çekilmesine paralel olarak ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, iki ülkenin başkent Kabil ve diğer kentlerdeki havaalanlarını ortak işletmesi için Türkiye ve Katar'la anlaşmaya vardığı iddialarını yalanladı.

Öte yandan, Tolo Haber Ajansı’nın aktardığına göre Taliban'ın Ulaşım Bakanlığı Sözcüsü İmamuddin Ahmedi, Türkiye ve Katar'ın temsilcilerinin perşembe günü Taliban yetkilileriyle görüştüğünü, ancak nihai anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Tolo Haber Ajansı'nın haberinde yer verdiği siyasi analistler, Katar ile Türkiye'nin havalimanı operasyonlarının kontrolünü devralması durumunda, Kabil'e uluslararası uçuşların yeniden başlayacağını belirtti

'Görüşmeler devam edecek'

Sözcü Ahmedi “Türk-Katar ortak teknik ekibi perşembe günü Kabil'e geldi ve İslam Emirliği'nin teknik ekipleriyle görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler devam edecek ve yakın gelecekte ülkenin ulusal çıkarları ışığında bir anlaşmaya varılacaktır" dedi.