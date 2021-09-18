Taliban Kadın Bakanlığı'nı 'Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı' olarak değiştirdi

Afganistan'da Cuma günü Kadın Bakanlığı'nın tabelası indirilerek "Dua, Rehberlik, Faziletin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlıkları" yazan bir tabelayla değiştirildi.

Reuters'a konuşan bakanlığın kadın çalışanları birkaç haftadır işe gelmeye çalıştıklarını ve evlerine dönmelerinin söylendiğini söyledi.

Kadınlardan biri, binanın kapılarının Perşembe günü kilitlendiğini belirtti.

Bakanlıkta çalıştığını da söyleyen başka bir kadın, "Ailemin geçimini sağlayan tek kişi benim. Bakanlık olmadığında Afgan bir kadın ne yapsın?" dedi.

Bakanlığın yeni tabelası

Taliban sözcüleriyse konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

1996-2001 yılları arasında Faziletleri Teşvik ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı, Taliban'ın ahlak polisi olarak görev yaptı ve kılık kıyafet kuralı ve halka açık infazlar ve kırbaçlamalar içeren şeriat uygulamalarını denetliyordu.

7 Eylül'de Taliban tarafından açıklanan kabine görevlerinin listesi "fazileti teşvik etmek ve ahlaksızlığı önlemek" için bakan vekilini içeriyordu ve bir kadın bakan içermiyordu ancak cihatçı örgüt bakanlığın kapatılacağını doğrulamadı.

Üst düzey bir Taliban lideri de bu hafta başında kadınların hükümet bakanlıklarında erkeklerle çalışmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.