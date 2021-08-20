Taliban, Kabil'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Khaama Haber Ajansı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre, ülkedeki en yoğun ve en kalabalık şehrin hayatı çarpıcı bir şekilde değişti.

Yerel saatle 21.00'den sonra sabaha kadar acil durumlar dışında kimse evinden çıkamayacak.

Haber ajansı, "Afganistan İslam Emirliği üyeleri, Kabil'deki her camide sokağa çıkma yasağı ilan etti ve yasak süresinde insanların yardıma ihtiyacı olması durumunda iletişim numaralarını paylaştı." dedi.

Sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuruya kadar devam edeceği söyleniyor.

15 Ağustos'ta, Taliban herhangi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girdi ve birkaç saat içinde Afgan başkenti üzerinde tam kontrol sağladı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, kan dökülmesini önlemek için istifa ettiğini ve ülkeden kaçtığını açıkladı. Ülkede görev yapan diplomatların beyanlarına göre Gani ülkeden kaçarken arabalar dolusu nakit parayı yanında götürdü.